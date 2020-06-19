Вакарчук вышел из фракции "Голос" и "перехитрил" Раду

Лидер партии “Голос” народный депутат Святослав Вакарчук подал заявление о выходе из фракции “Голос” в Верховной Раде.

Об этом в сессионном зале 19 июня объявил глава парламента Дмитрий Разумков.

Вакарчук принял такое решение после того, как 18 июня Рада не поддержала лишение его депутатского мандата. После выхода политика из фракции члены "Голоса" соберут съезд партии, на котором через ЦИК исключат его из списков. Таким образом Вакарчук потеряет мандат депутата. На его место в Верховную Раду придет следующий человек из партийного списка.

“Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, что автоматически приведет к потере мной депутатского мандата”, – написал Вакарчук в Facebook.

Вакарчук "перехитрил" Раду

Как писал OBOZREVATEL,В четверг, 18 июня, Верховная Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука".