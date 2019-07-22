Вакарчук выдвинул условия для коалиции со "Слугой народа"

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его политсила готова объединиться в коалицию по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду 2019, однако, для этого у них существуют четкие условия.

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии", – цитирует его слова "24".

Святослав Вакарчук ТСН

Так, по его словам, четкими красными линиями партии "Голос" являются:

Украина движется в Европу, ЕС и НАТО;

четкий принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания;

экономика без олигархов;

депутатов спускаем с неба на землю.

"Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с теми партиями мы готовы садиться и договариваться", – объяснил Вакарчук.

В то же время Вакарчук подчеркнул, что сейчас из пяти партий, которые проходят в Верховную Раду, одна декларирует ценности, которые являются несовместимыми с партией "Голос".

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.

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