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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Вакарчук выдвинул условия для коалиции со "Слугой народа"

9.7т Читать материал на украинском

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его политсила готова объединиться в коалицию по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду 2019, однако, для этого у них существуют четкие условия.

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии", – цитирует его слова "24".

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

ТСН

Так, по его словам, четкими красными линиями партии "Голос" являются:

  • Украина движется в Европу, ЕС и НАТО;

  • четкий принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания;

  • экономика без олигархов;

  • депутатов спускаем с неба на землю.

"Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с теми партиями мы готовы садиться и договариваться", – объяснил Вакарчук.

В то же время Вакарчук подчеркнул, что сейчас из пяти партий, которые проходят в Верховную Раду, одна декларирует ценности, которые являются несовместимыми с партией "Голос".

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Святослав Вакарчук Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос" Партия "Слуга народа"
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Макарский Александр
Макарский Александр
Он будет спивать нерабам щеневмерлу, а ЗЕ акомпанировать ему буем на рояле
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Обещать не значит жениться. Глупенький вакарчук.
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