ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Вакарчук резко высказался о референдуме Зеленского: опубликовано видеообращение

69.7тЧитать материал на украинском

Лидер группы "Океан Эльзы", новоиспеченный политик Святослав Вакарчук заявил, что референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ.

Соответствующее видеообращение опубликовано на его официальной странице в Facebook. "В последнее время мы много говорим о референдуме. Референдум – действенный способ народного волеизъявления. Например, в 1991 году акт о провозглашении независимости Украины был скреплен референдумом. Но референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ", – сказал он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Вакарчука, настоящий лидер выходит к людям с референдумом, когда "уже имеет четко сформированное собственное решение и только хочет или поддержки людей, или чтобы люди отклонили это решение".

Новости
Вакарчук пошел на хитрость с партией "Голос": что случилось

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скриншот с видео

"Например, Дэвид Камерон (экс-премьер Великобритании. – Ред.) после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо брать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров", – подчеркнул Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на опасность его решения провести референдум о мире с Россией. По его мнению, это – проявление "старой политики".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Святослав ВакарчукВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
291
32
Смешно
92
Интересно
88
Печально
48
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ttt ta
ttt ta
Хорошо что в Свинорейхе каждый клоун и горлодер - эксперд в политике.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
"...всегда надо брать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров" На этот раз с лидером не вышло. Опять. Получилось чудо в перьях.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Автор гандон. Занимается блядина манипуляцией. Напиши бродская морда правильно заголовок.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения