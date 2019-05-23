Вакарчук резко высказался о референдуме Зеленского: опубликовано видеообращение

Лидер группы "Океан Эльзы", новоиспеченный политик Святослав Вакарчук заявил, что референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ.

Соответствующее видеообращение опубликовано на его официальной странице в Facebook. "В последнее время мы много говорим о референдуме. Референдум – действенный способ народного волеизъявления. Например, в 1991 году акт о провозглашении независимости Украины был скреплен референдумом. Но референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ", – сказал он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Вакарчука, настоящий лидер выходит к людям с референдумом, когда "уже имеет четко сформированное собственное решение и только хочет или поддержки людей, или чтобы люди отклонили это решение".

Святослав Вакарчук Скриншот с видео

"Например, Дэвид Камерон (экс-премьер Великобритании. – Ред.) после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо брать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров", – подчеркнул Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на опасность его решения провести референдум о мире с Россией. По его мнению, это – проявление "старой политики".

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