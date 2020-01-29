Главная Новости
29 января • обновлено в 21:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

"Нужно бороться одновременно": Вакарчук назвал двух врагов Украины

2.7т
Читать материал на украинском

Глава фракции "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил о двух врагах Украины – России и внутренних проблемах нашей страны.

Своим мнением он поделился в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторского видеопроекта "Орестократія" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У Украины есть два врага это враг внешний, который, к сожалению, олицетворяет нашу соседнее государство РФ, которая аннексировала Крым, организовала и фактически ведет войну на Донбассе, и есть внутренний враг это слабость украинской государственной институции, коррупция, отсутствие качественной судебной системы. С ними нужно бороться одновременно", – отметил он.

Новости
"Не мы начали": Вакарчук сделал резкое заявление о "чужой" войне в Украине
Святослав Вакарчук и Орест Сохар

Святослав Вакарчук и Орест Сохар

Скриншот из видео

Вакарчук добавил, что не поддерживает позиции пятого президента Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского касательно отношений с Россией.

Вакарчук назвал двух врагов Украины

Вакарчук назвал двух врагов Украины

Днепр Час

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Орест Сохар Святослав Вакарчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
14
18
Смешно
6
Интересно
4
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Есть третий враг - вероятное падение метеорита на территорию Киева.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пети Moщи
Пети Moщи
Николаев Олег, третий враг - дyna вместо мозга
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
О как свидомнюка плющит! Прям, как в 1937. Внешние империлисты и внутренние враги народа (кулаки, троцкисты, тухачевцы-бонапартисты, иностранные шпионы и вредители)! Но настоящий свидомый у к р Вакарчук не сдастся без бою.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Golan Sim
Golan Sim
Давно замечено, что прикарпатские западэнцы всячески пытались доминировать над остальными украинцами и навязывать им свою взгляды и правила. При этом они всегда оставались намного ниже их по интеллектуальному и творческому потенциалу. Обладая врождёнными рабскими качествами и деформированной убогой нравственностью, сдобренной патологической завистью, они пытаются компенсировать это выдуманной ими же идеей национального превосходства и некоего права выступать от имени всех украинцев, монополизируя за собой право лидерства в идее украинской самоидентификации. Одновременно, в глубине своего ничтожного сознания галичанские ВУЙКИ ПРЕЗИРАЮТ и НЕНАВИДЯТ украинский народ, считая его, якобы, недостойным того уровня "величия", который они сами для себя придумали.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги