"Нужно бороться одновременно": Вакарчук назвал двух врагов Украины

Глава фракции "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил о двух врагах Украины – России и внутренних проблемах нашей страны.
Своим мнением он поделился в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторского видеопроекта "Орестократія" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У Украины есть два врага – это враг внешний, который, к сожалению, олицетворяет нашу соседнее государство – РФ, которая аннексировала Крым, организовала и фактически ведет войну на Донбассе, и есть внутренний враг – это слабость украинской государственной институции, коррупция, отсутствие качественной судебной системы. С ними нужно бороться одновременно", – отметил он.
Святослав Вакарчук и Орест Сохар
Скриншот из видео
Вакарчук добавил, что не поддерживает позиции пятого президента Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского касательно отношений с Россией.
Вакарчук назвал двух врагов Украины
Днепр Час
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вакарчук также оправдался за поездку на корпоратив к разработчикам игры "Танчики" в Минск. Он заявил, что не знает, сколько получила группа за выступление.
Фронтмен "Океан Эльзы" в интервью рассекретил строки из новой песни.
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