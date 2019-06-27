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"Вакарчук предлагал четко 10-ку": Притула высказался о вступлении в "Голос"

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Шоумен Сергей Притула подтвердил, что музыкант Святослав Вакарчук предлагал ему место в первой десятке партии "Голос".

В интервью программе "Вікна" Притула пояснил, почему попросил поставить его аж на 30-е место в списке.

"Вакарчук предлагал четко 10-ку. За последний год тысячи людей мне писали, что я должен идти в политику. Я готов, но от исключительно моего желания много не зависит. Если вы доверяете мне и хотите, чтобы я там был то, пожалуйста, позвольте мне пройти туда не самому, а с командой людей, с которыми я смогу там что-то решать", - сказал Притула.

Сергей Притула

Сергей Притула

facebook.com/serhiyprytula

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Как сообщал OBOZREVATEL, Притула не исключает создания коалиции с партией "Слуга народа", но в то же время признался, чего опасается "Голос".

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Персоны
Сергей ПритулаСвятослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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