"Вакарчук предлагал четко 10-ку": Притула высказался о вступлении в "Голос"

Шоумен Сергей Притула подтвердил, что музыкант Святослав Вакарчук предлагал ему место в первой десятке партии "Голос".

В интервью программе "Вікна" Притула пояснил, почему попросил поставить его аж на 30-е место в списке.

"Вакарчук предлагал четко 10-ку. За последний год тысячи людей мне писали, что я должен идти в политику. Я готов, но от исключительно моего желания много не зависит. Если вы доверяете мне и хотите, чтобы я там был то, пожалуйста, позвольте мне пройти туда не самому, а с командой людей, с которыми я смогу там что-то решать", - сказал Притула.

Сергей Притула facebook.com/serhiyprytula

Как сообщал OBOZREVATEL, Притула не исключает создания коалиции с партией "Слуга народа", но в то же время признался, чего опасается "Голос".

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