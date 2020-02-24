Экс-помощник сына Пшонки попал в Офис Зеленского: какие скандалы с ним связаны

Бывший пограничник и экс-помощник сына генерального прокурора Виктора Пшонки Артема Вадим Слюсарев стал советником заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

Об этом говорится в ответе ОП на запрос "Радио Свобода", занимает ли он какую-то должность.

"По информации, предоставленной Департаментом управления персоналом Офиса президента Украины, Слюсарев Вадим Алексеевич является советником первого заместителя руководителя Офиса президента Украины (вне штата)", – сообщили в Офисе Зеленского.

Экс-помощник сына Пшонки попал в Офис Зеленского Схеми

Отмечается, что ранее Слюсарева уличили якобы во влиянии на политсилу "Слуга народа" в Харьковской области. Журналисты проанализировали, кто представлял интересы партии в регионе и обнаружили: ряд уполномоченных лиц кандидатов от президентской политсилы в мажоритарных округах работали в фирмах Слюсарева или имели с его компаниями совместные контакты.

Вадим Слюсарев стал советником Трофимова Акценты

Среди народных депутатов-мажоритарщиков от партии "Слуга народа" со Слюсаревым, как обнаружили "Схемы", связанны победитель в 170-м округе Андрей Одарченко, в 173-м – Александр Бакумов, в 179-м – Алексей Кучер (ныне председатель Харьковской ОГА) и в 181-м – Дмитрий Микиша. Некоторые из них отрицали такую ​​связь со Слюсаревым.

О знакомстве со Слюсаревым высказался также президент Владимир Зеленский. На вопрос, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, глава государства ответил, что тот помогал руководителю местного избирательного штаба "Слуги народа" Павлу Сушку.

В свою очередь, председатель Харьковского областного штаба президентской партии и №28 в списке Павел Сушко опроверг влияние Слюсарева на работу "Слуги народа" в регионе и формирование списка мажоритарщиков.

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