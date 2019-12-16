"Сигнал тревоги": в законопроекте Зеленского по Донбассу нашли намек на федерализацию

В законопроекте президента Владимира Зеленского, которым он хочет внести изменения в Конституцию Украины о децентрализации, есть лазейки для дальнейшей федерализации государства.

На это обратил внимание на своей странице в Facebook народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

"Война – это мир. Свобода – это рабство. Невежество – это сила. Оруэлл воплощается в изменениях в Конституцию. Эту "децентрализацию" с закреплением прямой единоличной президентской вертикали еще будут анализировать. Но есть один реальный очевидный сигнал тревоги. На прямолинейное изменение статуса ОРДЛО у Зеленского не решились. Решили спрятать", – написал он.

Политик обратил внимание на то, что согласно действующей редакции Конституции Украины, в 92 статье говорится, что исключительно законами Украины определяются статус столицы Украины и специальный статус других городов.

Владимир Зеленский

В законопроекте же, который внес в парламент Зеленский, предлагается, чтобы исключительно законы Украины определяли административно-территориальное устройство, правовой статус административно-территориальных единиц и правовой статус города Киева как столицы Украины.

"Привет узаконенным ОРДЛО простым большинством Верховной Рады (226 голосов вместо 300) в статусе, который определят потом. А дальше можно и фактическую федерализацию под такую ​​формулировку, если договорятся. Многоходовочка. Я говорил, все основные действия по сливанию Украины под требования Путина будут не в Париже. Надо следить за руками потом. Вот, пожалуйста, фокус номер раз", – возмутился Арьев.

Он призвал общественность показать власти, что Конституция не может стать разменной монетой в опасных играх с Кремлем. "Ибо на кону не самопиар Зеленского, а безопасность Украины", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Конституцию о децентрализации и 13 декабря внес проект закона №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" в Верховную Раду.

16 декабря на сайте парламента опубликовали текст этого законопроекта. В нем предлагается изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144.

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