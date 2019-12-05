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5 декабря • обновлено в 13:20
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Массовая драка в Раде: появилось видео инцидента

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В сети опубликовали видео массовой стычки народных депутатов Украины в сессионном зале Верховной Рады. Она произошла во время пленарного заседания 5 декабря.

Фрагмент с дракой опубликовала в YouTube Анастасия Рокитная, а также канал "Зе! Слуга народа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как парламентарии столпились в одном месте и начали потасовки. При этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разкумков пытался утихомирить их и призывал занять свои рабочие места.

Как оказалось, конфликт вспыхнул между представителями "Слуги народа" Максом Бужанским и Гео Леросом. В свою очередь члены "Европейской солидарности" и "Голоса" сбежались, чтобы растащить их.

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Драка в Раде

Драка в Раде

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 2 сентября в одном из ресторанов Киева на Днепровском спуске произошла драка между народными депутатами Украины прошлого и нынешнего созыва.

  • Конфликт возник между парламентарием 8-го созыва из фракции "Батьківщина" Русланом Богданом и членом "Европейской солидарности" Сергеем Алексеевым.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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