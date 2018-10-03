В Верховной Раде одобрили лишение неприкосновенности с нардепа ''Оппоблока''

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал ходатайство Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

Как передает "УП", об этом в среду, 3 октября, сообщил генпрокурор Юрий Луценко после участия в заседании комитета. Он отметил, что этот вопрос уже направлен на рассмотрение парламента.

При этом, как уточнил Луценко, окончательное решение о лишении Дунаева иммунитета и возможности его привлечения к уголовной ответственности уже будет принимать Верховная Рада. Дунаева обвиняют в том, что он подавал недостоверные сведения в декларации.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо Дунаева 18 сентября Генеральная прокуратура обратилась к Раде с прошением о снятии неприкосновенности и разрешении на привлечение к ответственности еще двух нардепов от "Оппоблока" - Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.