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В Верховной Раде одобрили лишение неприкосновенности с нардепа ''Оппоблока''

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Регламентный комитет Верховной Рады поддержал ходатайство Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

Как передает "УП", об этом в среду, 3 октября, сообщил генпрокурор Юрий Луценко после участия в заседании комитета. Он отметил, что этот вопрос уже направлен на рассмотрение парламента.

При этом, как уточнил Луценко, окончательное решение о лишении Дунаева иммунитета и возможности его привлечения к уголовной ответственности уже будет принимать Верховная Рада. Дунаева обвиняют в том, что он подавал недостоверные сведения в декларации.

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В Верховной Раде одобрили лишение неприкосновенности с нардепа ''Оппоблока''

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо Дунаева 18 сентября Генеральная прокуратура обратилась к Раде с прошением о снятии неприкосновенности и разрешении на привлечение к ответственности еще двух нардепов от "Оппоблока" - Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Персона
Юрий Луценко
Место
УкраинаКиев
Объекты
Верховная Рада УкраиныОппозиционный блокГенеральная прокуратура УкраиныДепутатская неприкосновенность
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