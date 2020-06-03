В Украине за нарушение скорости хотят лишать прав: в МВД анонсировали новый закон

Министерство внутренних дел Украины намерено внести в Верховную Раду законопроект о систематическом превышении водителями скорости движения.

Об этом на брифинге заседания правительства заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко. По его словам, соответствующий проект закона в настоящее время готовится.

"Согласно ему граждане, которые постоянно превышают скорость, не только бы платили штрафы. Ведь для тех, кто зарабатывает большие деньги, штраф 255 или 510 грн – не такой уж и большой", – пояснил он.

По словам Геращенко, в случае, если у водителя накапливается 10-15 штрафов за месяц, то у него нужно отобрать права. Кроме этого, он должен повторно сдавать экзамен.

"Чтобы понимали, что на наших дорогах нет места тем людям, которые просто убивают других из-за того, что постоянно нарушают скорость", – подчеркнул замминистра внутренних дел.

Он также добавил, что за первые дни работы системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД появился водитель-"рекордсмен", который за два дня 14 раз превысил скорость.

"Есть еще один человек, который превысил 13 раз. Три человека превысили скорость по 11 раз. Вот для таких и будет создан закон, по которому их лишат водительских прав и они вынуждены будут пересдавать на права", – подытожил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня запустили систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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