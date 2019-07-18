Украине грозит настоящая гражданская война — Ивасюк

Будущий состав нового созыва Верховной Рады, большинство которого, согласно соцопросам, составит президентская партия "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За життя", собирается провести через парламент разрушительные для страны изменения в Конституцию.

Прежде всего речь идет о введении двухпалатного парламента, который приведет к федерализации Украины, а впоследствии к ее полному уничтожению.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал народный депутат первого созыва, бывший советник президента и екс-заместитель министра здравоохранения Валерий Ивасюк.

Валерий Ивасюк 112.ua

– Какую должность может получить Медведчук после выборов? Говорилось о возможности занять пост спикера парламента, или назначить премьером?

– Премьерства Медведчука не будет, у него другая функция. Когда он был первым заместителем председателя ВР, он контролировал весь законодательный процесс, и вот тот референдум в 2000 году – это также его рук дело. Но теперь он пойдет дальше, потому что, думаю, что его цель – должность председателя Конституционного суда. Вряд ли ему нужен парламент. Думаю, будучи председателем КСУ, он сможет обеспечить признания неконституционными всех законов, которые защищают украинскую государственность.

Вообще должен сказать, что и новый парламент, как и новый президент, будут бить по самой основе украинского государства – Конституции. Задачей нового созыва Верховной Рады будет отменить действующую Конституцию, реанимировать ее текст 1996 года, а теперь еще и с двухпалатным парламентом и федерализацией.

Федерализацию начал Леонид Кравчук с Багировым, первым секретарем Крымского обкома партии, когда не было социального, политического и иного заказа на образование Крымской Автономной Республики. И где она сейчас эта республика?

Так будет и с этими "землями" Смешко и Зеленского. Следовательно, функция парламента – вынести на референдум новую, антиукраинскую Конституцию, чтобы уничтожить наше государство.

– Теперь понятно, почему в парламент в списках от "Слуги народа" набирают людей без опыта. Украинцы повелись на новые лица, но как новые депутаты должны заниматься законодательной работой совершенно не разбираясь в этом?

– Да, опыт нужен. Хотя иногда опыт бывает тормозом, потому что ты знаешь, к чему это может привести, но никогда опыт, если это опыт положительный и человек положительный, не позволит авантюры, а тем более зла.

Съезд партии "Слуга народа"

Когда выбирали парламент первого созыва еще при Советском Союзе (в 1990 году), был такой лозунг: в парламент должны идти экономисты и юристы. Нашему государству и тогда, и сейчас особенно, нужны такие люди, потому что уровень профессионализма в парламенте, который пришел после Революции достоинства, был самый низкий по сравнению со всеми предыдущими.

То, что сделал Порошенко собственноручно, он делал качественно, а то, что делало окружение гройсманов и яценюков – это огромное зло, в том числе и то, что Украина легла под Международный валютный фонд. Думаю, что и после возвращения российской делегации в ПАСЕ Украина должна была пересмотреть свои обязательства перед этим институтом.

– Учитывая, что в будущий парламент также идет мало профессионалов, ошибок будет гораздо больше?

– Я вам скажу, что будет: они реализуют свой план, потому что в КС лежит закон о языке, он будет отменен, тем более, что Россия снова подала в Совбез ООН этот вопрос.

Люди выйдут на Майдан, но это уже будет не Майдан с камнями в руках, а с гранатами и с оружием, скорее всего может начаться настоящая гражданская война.

Это именно то, чего хочет Путин. Он всегда говорит, что здесь "гражданский конфликт". Ему еще не удается доказать миру, что на Донбассе, а точнее на российско-украинской границе, является "конфликт", а не война. Но при новом развитии событий в Киеве точно-таки может произойти такой гражданский конфликт,который дальше перерастет в гражданскую войну. Нынешний Донбасс и возможная настоящая гражданская война – это то, что находится в прямой причинно-следственной связи. Вот что может быть от взрывной смеси Портнова-Медведчука в сочетаннойии с вхождением всех зеленских в новый парламент.

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И вина в этом будет лежать и на тех людях, которые составляют партию "Сила и честь". И если, возможно, в других партиях не понимают, к чему приведет внедрение двухпалатного парламента, то в политсилы Смешко входят бывшие разведчики, контрразведчики, рабочие спецслужб. Разве они этого не понимают? Кто-кто, а они это точно понимают, но идут на это вполне сознательно.

– Неужели пророссийский реванш состоится?

– А он уже происходит, только сейчас его доля растет. Но все равно победа будет за Украиной.

Валерий Ивасюк NewsOne

У нас есть два фактора, которые победить невозможно. Первый – это те 30% украинцев, которые показали себя на последних выборах. Это постоянная величина, их не становится больше или меньше. Поясню. Когда говорят, что 1 декабря 1991 за Украину голосовало 90%, то многие голосовали не за независимое Украинское государство, а за свое брюхо, за свое более сытое существование. Это были те, кто устал от пустых магазинов и талонов на еду. А именно 30% – это те, кто голосовал за демократическую, суверенную и независимую Украину.

Именно этот процент украинцев создал и Революцию Достоинства. И если новая власть начнет уничтожать Украину, она должна знать, что ей этого не простят, что на этот раз ей не избежать мородобоя и крови. Потому что эти 30% поняли, что прощать нельзя. Если их не уничтожили на Революции Достоинства, то будьте уверены: они будут уничтожать каждого из нас, кто стоит за Украину, разрубят на капусту. Потому что у них это последний шанс.

И второй фактор – это Вооруженные силы Украины, которые четко и ясно говорят, что они не предадут свою честь и достоинство перед таким, простите за слово, "говнокомандующим".

– Выстоим?

– Да, выстоим. Я никогда не забуду той истории, которая произошла со мной в двадцатых числах августа 2014 года, где-то после Дня Независимости.

В разгар боевых действий в Иловайске, мне позвонили из Центрального госпиталя Минобороны в Киеве, привезли молодого парня с фронта. Ему требовалась срочная ампутация нижней конечности, к тому же у него застряла пуля у вены азигос, маленькой вены, которая находится у сердца.

Понимаете, при Януковиче, тот же Портнов ликвидировал кафедры военной медицины в мединститутах, в госпиталях просто не хватало военных медиков. Фронтовые госпитали только начали формироваться на базе больницы им. Мечникова в Днепре и областной больницы в Харькове, и туда отправились многие из тех военных хирургов, которые еще остались. А военная медицина отличается от стандартной.

Я пришел помочь, познакомился с парнем, которому, как оказалось, было всего 17 лет, сам же с глухой деревни на границе с Белоруссией. Он пережил несколько сложных операций, в сочетании продолжались почти 12:00, и он выдержал.

Когда через несколько дней был врачебный обход, мы зашли к нему. У его кровати сидела мать. Я говорю: "Малый, вот чего ты сейчас хочешь больше всего?". А он отвечает: "Туда". Мать сразу в плач, потому что решила, что "туда" – это на небо. А я спросил: "Туда, это куда?". А он сказал: "На фронт". Это и есть ответ на ваш вопрос.

Пока Украина будет иметь таких сыновей – не умрет, не погибнет!

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