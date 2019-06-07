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В Украине раскрыли грубые нарушения России в Гааге: что известно

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В Международном суде ООН в Гааге украинская сторона представила окончательное ходатайство в деле о наличии юрисдикции по иску "Украина против России".

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, опубликовав текст своего заключительного выступления во время устных слушаний.

"Россия попыталась исказить предмет спора, перекрутив правовые нормы и отрицая факты. Однако требования Украины четкие. Спор очевиден… Что же касается агента России, то он насмехается с договоров, которые являются предметом обсуждения в этом суде. Очевидно, Россия не считает эти международные договоры важными. А, значит, Украине они не интересны, и она подала в этот суд, цитирую, "что-то вроде дела". Это не просто "что-то вроде дела". Это дело серьезное, в котором говорится о нарушении серьезных международных договоров", — отметила она.

По словам Зеркаль, этот спор касается Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, между Украиной и Россией, и "мы имеем право, на основании этих документов на рассмотрение наших претензий".

Так, по ее словам, Украина просит суд:

  • отклонить предварительные возражения, заявленные Российской Федерацией в ее представлении от 12 сентября 2018 года;

  • вынести решение и объявить, что он обладает юрисдикцией рассматривать дела по существу в соответствии с иском, поданным Украиной 16 января 2017 года, если ее требования являются приемлемыми, и перейти к рассмотрению требований;

  • вынести решение и объявить, что в соответствии с положениями части 9 статьи 79 Регламента Суда, возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Международный суд ООН
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Тупорые банберы не поняли что Россия этих убийц объявила в розыск и утилизирует тварей))) Ни один убийца решивший приехать на Донбасс пострелять детей, до старости не доживет)))
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