В Украине появится свой ''посол ООН'': что изменится

В 2019 году в Украине появится "посол ООН", который будет помогать Генеральному секретарю оперативно реагировать на ситуацию в стране.

Данный посол появится благодаря "институту послов", которые в этом году создаст ООН, сообщил постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, передает ZN.ua.

"С 2019 года в системе ООН внедряется т. н. "институт послов"... Отныне такой "посол ООН" будет действовать и в Украине. Но для него, а точнее – ее полноценного функционирования придется пересмотреть подписанное еще в далеком 1992 г. соглашение между Украиной и ООН, которое уже не отвечает современным реалиям", – отметил дипломат.

Ельченко добавил, что такая должность будет направлена на помощь Генсеку ООН лучше "держать руку на пульсе на местах с целью более оперативного реагирования". Соответственно, требования и ответственность ООН тоже будут усиливаться.

ООН

"Теперь резиденты-координаторы непосредственно будут подчиняться Генеральному секретарю ООН и будут считаться наивысшими представителями системы ООН в офисах других стран. Их мандат будет предусматривать не только реализацию программ развития, как это было до недавнего времени, но и улучшение общей координации между агентствами системы ООН и, возможно, самое главное – поддержку правительств для предотвращения кризисов (гуманитарных, безопасности, политических, техногенных)", – пояснил он.

Как сообщал, Украина выдвинула резкие требования ООН из-за России.

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