В Украине окончательно распустили ЦИК: что дальше

Постановление Верховной Рады "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии" опубликована в газете "Голос Украины" утром 18 сентября.

Документ доступен на официальном сайте издания. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

"В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии" и учитывая мотивированное представление Президента Украины, Верховная Рада Украины постановляет: 1. Прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины и некоторые представители других политсил поддержали представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии 13 сентября.

По данным СМИ, на должность главы Центральной избирательной комиссии претендуют три человека: Алина Загоруйко, Вадим Галайчук и Сергей Кальченко.

По мнению комитета избирателей Украины, аргументы, высказанные в представлении президента и фракции "Слуга народа" не являются такими, которые свидетельствуют о систематических проблемах или грубых нарушениях законодательства со стороны членов ЦИК.

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