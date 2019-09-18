Главная Новости
18 сентября • обновлено в 10:24
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Украине окончательно распустили ЦИК: что дальше

535 Читать материал на украинском

Постановление Верховной Рады "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии" опубликована в газете "Голос Украины" утром 18 сентября.

Документ доступен на официальном сайте издания. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

"В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии" и учитывая мотивированное представление Президента Украины, Верховная Рада Украины постановляет: 1. Прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии", – говорится в документе.

Новости
Вакарчук раскритиковал роспуск ЦИК: политический интерес преобладает
В Украине окончательно распустили ЦИК: что дальше

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины и некоторые представители других политсил поддержали представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии 13 сентября.

  • По данным СМИ, на должность главы Центральной избирательной комиссии претендуют три человека: Алина Загоруйко, Вадим Галайчук и Сергей Кальченко.

  • По мнению комитета избирателей Украины, аргументы, высказанные в представлении президента и фракции "Слуга народа" не являются такими, которые свидетельствуют о систематических проблемах или грубых нарушениях законодательства со стороны членов ЦИК.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
так и не понял - "мативированное" скорее, чем "мотивированное"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel