В Украине назначены новые главы РГА: всплыли фамилии

В Украине назначили новых председателей районных государственных администраций.

Список чиновников в Facebook опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Так, в Житомирской области Виктор Кондратюк стал председателем Брусиловской РГА. В Закарпатской области Олег Лесив стал председателем Межгорской РГА.

В Запорожской области должности получили:

Петух Ирина – председатель Бердянского РГА

Симоненко Юлия – председатель Бильмацькой РГА

Полиектов Роман – председатель Запорожской РГА

Глинских Олег – председатель Каменско-Днепровской РГА

Хворостянов Анатолий – председатель Ореховской РГА

На Киевщине главами РГА стали:

Зозуля Валентина – председатель Барышевского РГА

Строкань Владимир – председатель Бориспольской РГА

Гомон Александр – председатель Обуховской РГА

Славинская Оксана – председатель Сквирской РГА

Чиновник Иллюстрация

В Луганской области Петровскис Игорь стал председателем Кременской РГА.

В Черкасской области должности получили:

Клименко Дмитрий – председатель Золотоношской РГА

Солошенко Богдан – председатель Каменской РГА

Гуня Владимир – председатель Лисянской РГА

Бандурко Валерия – председатель Смелянского РГА

Также заместителем председателя Житомирской ОГА стал Градивський Виктор, Греков Евгений стал замом председателя Полтавской ОГА.

Заместителем председателя Черкасской ОГА стал Бессчастный Юрий, а первым заместителем председателя – Швец Вячеслав.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил 70 глав районных государственных администраций.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал