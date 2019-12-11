В Украине назначены новые главы РГА: всплыли фамилии

В Украине назначили новых председателей районных государственных администраций.
Список чиновников в Facebook опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Так, в Житомирской области Виктор Кондратюк стал председателем Брусиловской РГА. В Закарпатской области Олег Лесив стал председателем Межгорской РГА.
В Запорожской области должности получили:
Петух Ирина – председатель Бердянского РГА
Симоненко Юлия – председатель Бильмацькой РГА
Полиектов Роман – председатель Запорожской РГА
Глинских Олег – председатель Каменско-Днепровской РГА
Хворостянов Анатолий – председатель Ореховской РГА
На Киевщине главами РГА стали:
Зозуля Валентина – председатель Барышевского РГА
Строкань Владимир – председатель Бориспольской РГА
Гомон Александр – председатель Обуховской РГА
Славинская Оксана – председатель Сквирской РГА
Чиновник
Иллюстрация
В Луганской области Петровскис Игорь стал председателем Кременской РГА.
В Черкасской области должности получили:
Клименко Дмитрий – председатель Золотоношской РГА
Солошенко Богдан – председатель Каменской РГА
Гуня Владимир – председатель Лисянской РГА
Бандурко Валерия – председатель Смелянского РГА
Также заместителем председателя Житомирской ОГА стал Градивський Виктор, Греков Евгений стал замом председателя Полтавской ОГА.
Заместителем председателя Черкасской ОГА стал Бессчастный Юрий, а первым заместителем председателя – Швец Вячеслав.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил 70 глав районных государственных администраций.
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