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11 декабря • обновлено в 15:27
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В Украине назначены новые главы РГА: всплыли фамилии

1.3т
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В Украине назначили новых председателей районных государственных администраций.

Список чиновников в Facebook опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Так, в Житомирской области Виктор Кондратюк стал председателем Брусиловской РГА. В Закарпатской области Олег Лесив стал председателем Межгорской РГА.

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В Запорожской области должности получили:

  • Петух Ирина – председатель Бердянского РГА

  • Симоненко Юлия – председатель Бильмацькой РГА

  • Полиектов Роман – председатель Запорожской РГА

  • Глинских Олег – председатель Каменско-Днепровской РГА

  • Хворостянов Анатолий – председатель Ореховской РГА

На Киевщине главами РГА стали:

  • Зозуля Валентина – председатель Барышевского РГА

  • Строкань Владимир – председатель Бориспольской РГА

  • Гомон Александр – председатель Обуховской РГА

  • Славинская Оксана – председатель Сквирской РГА

Чиновник

Чиновник

Иллюстрация

В Луганской области Петровскис Игорь стал председателем Кременской РГА.

В Черкасской области должности получили:

  • Клименко Дмитрий – председатель Золотоношской РГА

  • Солошенко Богдан – председатель Каменской РГА

  • Гуня Владимир – председатель Лисянской РГА

  • Бандурко Валерия – председатель Смелянского РГА

Также заместителем председателя Житомирской ОГА стал Градивський Виктор, Греков Евгений стал замом председателя Полтавской ОГА.

Заместителем председателя Черкасской ОГА стал Бессчастный Юрий, а первым заместителем председателя – Швец Вячеслав.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил 70 глав районных государственных администраций.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" чиновники
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