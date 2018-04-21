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В Украине могут переименовать еще один город

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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Документ внесен в парламент 19 апреля, передает "Лига".

Указано, что предлагается переименовать Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

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Переименование инициировал местный горсовет с целью возвращения городу его исторического названия.

Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Верховной Раде собрали необходимые 150 подписей нардепов для вынесения на голосование вопроса о переименовании Днепропетровской области.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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