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9 сентября • обновлено в 11:08
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В тюрьму за госизмену: в "Слуге народа" жестко пригрозили Медведчуку

122.6т Читать материал на украинском

В Верховной Раде хотят разработать и принять законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

С такой инициативой выступил глава комитета Верховной Рады по внешней политике и нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, передает ТСН.

Он отметил, что для некоторых людей в Украине "война стала поводом для пиара", намекая на нардепа Виктора Медведчука – одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума главы РФ Владимира Путина.

"Поездки политиков в Россию в период войны с декларированием принципов, которые отличаются от государственной политики, не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины.

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Мы не намерены договариваться в обход своего суверенитета, в обход своих интересов. Это россияне должны понять. Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, "нюхнуть" газу, это вредно. Цена этого – человеческие жизни. Это надо трактовать только так", – заявил Яременко.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

По словам депутата, такие действия необходимо расценивать как государственную измену и наказывать тюремным заключением.

"Сейчас надо, чтобы парламент поддержал эту логику, и я сам понимаю опасность таких нововведений, потому что мы не должны повредить межчеловеческому диалогу. Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должны пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы - это государственная измена. Это должно наказываться", - пояснил он.

В "Слуге народа" пригрозили Медведчуку

В "Слуге народа" пригрозили Медведчуку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о том, сколько денег и из какой страны поступает для финансирования партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". По его словам, эта история "плохо закончится" для Медведчука.

Потом Медведчук прилетел в Россию и пожаловался на Зеленского, после чего Путин пригрозил украинскому президенту, призвав не трогать его кума, прикрываясь демократическими ценностями.

В свою очередь на очередной визит Медведчука в РФ отреагировал и новый глава СБУ. Иван Баканов заявил, что кум Путина делает это ради собственного политического пиара и не представлял интересы Украины.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Виктор Медведчук Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну конечно - Медведчук, такой конкурент Хох-ляцкому Шуту! Шут же мечтает ЕДИНОЛИЧНО вылизывать жoпу ВВП!
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Ронович Рон
Ронович Рон
Медведчук красава, один правда в поле не воин, но достойно ложит свой х.. на этих рагулей )))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ронович Рон,чушок, на тебя путен 20 лет хер ложит.
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Trinatsatoy Korony Tsarstvo
Trinatsatoy Korony Tsarstvo
Кощея в кутузку
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