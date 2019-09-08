В тюрьму за госизмену: в "Слуге народа" жестко пригрозили Медведчуку

В Верховной Раде хотят разработать и принять законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

С такой инициативой выступил глава комитета Верховной Рады по внешней политике и нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, передает ТСН.

Он отметил, что для некоторых людей в Украине "война стала поводом для пиара", намекая на нардепа Виктора Медведчука – одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума главы РФ Владимира Путина.

"Поездки политиков в Россию в период войны с декларированием принципов, которые отличаются от государственной политики, не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины.

Мы не намерены договариваться в обход своего суверенитета, в обход своих интересов. Это россияне должны понять. Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, "нюхнуть" газу, это вредно. Цена этого – человеческие жизни. Это надо трактовать только так", – заявил Яременко.

Богдан Яременко

По словам депутата, такие действия необходимо расценивать как государственную измену и наказывать тюремным заключением.

"Сейчас надо, чтобы парламент поддержал эту логику, и я сам понимаю опасность таких нововведений, потому что мы не должны повредить межчеловеческому диалогу. Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должны пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы - это государственная измена. Это должно наказываться", - пояснил он.

В "Слуге народа" пригрозили Медведчуку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о том, сколько денег и из какой страны поступает для финансирования партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". По его словам, эта история "плохо закончится" для Медведчука.

Потом Медведчук прилетел в Россию и пожаловался на Зеленского, после чего Путин пригрозил украинскому президенту, призвав не трогать его кума, прикрываясь демократическими ценностями.

В свою очередь на очередной визит Медведчука в РФ отреагировал и новый глава СБУ. Иван Баканов заявил, что кум Путина делает это ради собственного политического пиара и не представлял интересы Украины.

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