Перестановки у Трампа: выяснилось, что изменится для Украины

Официальное утверждение экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность Государственного секретаря США никак не изменит американскую политику на украинском-российском направлении.

"Относительно Майка Помпео, я не думаю, что его назначение каким-то образом изменит американскую политику на украинском направлении и на украинско-российском направлении", – сказал в комментарии "Обозревателю" американист Николай Белесков.

Единственное, в чем можно ожидать изменений, как говорит Белесков, так это относительно позиции по Ближнему Востоку.

"По Украине я вообще не ожидаю никаких изменений, как раз украинско-русский кейс он меньше всего зацепится, соответственно, перестановками, которые были, все радикальные шаги, которые мы ожидали, мы получили – это согласие на поставку вооружения. Поэтому на нашем направлении ничего радикального я не ожидаю", – объясняет он.

По усилению внимания к украинско-российскому конфликту, Белесков не видит каких-то более серьезных шагов.

"Хотелось бы расширения материально-технической помощи, тренировок, в частности по материально-технической помощи, - этого не будет. К тому же вся Администрация на самом деле себя проявляет, трудно представить, что они пойдут на еще более радикальные шаги. Соответственно будет в определенной степени наследственность и продолжение той линии, которая была – это оказание помощи Украине, сохранение санкционного давления, усиление НАТО", – добавил он.

Читайте также: Сенат США утвердил Майка Помпео в должности госсекретаря

А вот относительно официального назначения и влияния на украинский вопрос со стороны исполняющей обязанности главы Центрального разведывательного управления США Джины Гаспел, американист вообще не уверен.

"Назначение Гаспел на самом деле под большим вопросом, учитывая ее предыдущую деятельность, ее ожидают очень тяжелые слушания в профильном комитете, и в сенате, в случае назначения", – сказал он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", новоиспеченный госсекретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО в совместном заявлении выразили свою поддержку Украине и предупредили Россию о последствиях агрессии.