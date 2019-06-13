ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Помощник нардепа от БПП: в списке "Слуги народа" обнаружили неожиданного кандидата

5.2тЧитать материал на украинском

По списку партии "Слуга народа" на внеочередные парламентские выборы может пройти помощник нардепа от Блока Петра Порошенко Владимир Крейденко.

Как сказано в открытой парламентской базе "Посіпаки", Крейденко был помощником нардепа от БПП Валерия Карпунцова. Работал он на общественных началах, то есть, безоплатно.

Новости
Сын скандального депутата: всплыли подозрительные факты о кандидате от партии Зеленского

Стоит отметить, что нардеп Корпунцов числился в комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Во время президентских выборов 2019 года активно поддерживал 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Владимир Крейденко

Владимир Крейденко

Facebook

Владимир Крейденко

Владимир Крейденко

Facebook

Владимир Крейденко

Владимир Крейденко

Facebook

Также на сайте указано, что кандидат Владимир Крейденко, который числится в списке партии "Слуга народа" под №123, ранее работал и на нардепа от фракции "Наша Украина — Народная самооборона" Владимира Вязковского. У него он также числился на общественных началах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Верховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
31
15
Смешно
6
Интересно
4
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Либед Дитрих
Либед Дитрих
Что удивительного. Кто дал бабки тот и в списке
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel