Помощник нардепа от БПП: в списке "Слуги народа" обнаружили неожиданного кандидата

По списку партии "Слуга народа" на внеочередные парламентские выборы может пройти помощник нардепа от Блока Петра Порошенко Владимир Крейденко.

Как сказано в открытой парламентской базе "Посіпаки", Крейденко был помощником нардепа от БПП Валерия Карпунцова. Работал он на общественных началах, то есть, безоплатно.

Стоит отметить, что нардеп Корпунцов числился в комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Во время президентских выборов 2019 года активно поддерживал 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Владимир Крейденко Facebook

Владимир Крейденко Facebook

Владимир Крейденко Facebook

Также на сайте указано, что кандидат Владимир Крейденко, который числится в списке партии "Слуга народа" под №123, ранее работал и на нардепа от фракции "Наша Украина — Народная самооборона" Владимира Вязковского. У него он также числился на общественных началах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

Тусовщица из Киева Ирина Панченко, которая была №73 в партийном списке президентской партии "Слуга народа", дала интервью после ее громкого исключения из политсилы.

Кроме того, стало известно, что ведущий телеканала "1+1" Сергей Иванов отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

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