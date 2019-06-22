В списке партии "Слуга народа" нашелся заядлый коммунист

Партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 выдвинула на одном из мажоритарных округов Житомирской области Вячеслава Сигачова, который раньше сотрудничал с Коммунистической партией Украины.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ЦИК. Он выдвинут на 64 округе Житомирской области (с центром в Коростене), пишет "Цензор.НЕТ".

При этом на парламентских выборах в 2014 г. он был членом окружной избирательной комисии в округе №64 от КПУ.

Владимир Зеленский "Карачун"

Отмечается, что политические партии делегируют в окружные комиссии проверенных и стойких активистов, поскольку уровень ответственности в окружной комиссии гораздо выше чем в десятках участковых избирательных комиссий.

Таким образом, в одном и том же округе, человек с одинаковым именем, отчеством и фамилией – Вячеслав Валериевич Сигачов – в 2014 г. представлял в ОВК Коммунистическую партию, а в 2019 г. баллотируется от партии "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Слуга народа" опубликовала список мажоритарных кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду в 2019 году. Крайний срок регистрации кандидатов истек 20 июня.

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