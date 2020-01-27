В Совете Европы назначен новый постпред Украины: кто он

Постоянным представителем Украины в Совете Европы назначен Борис Тарасюк. Он вступил в должность 27 января.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
"Борис Тарасюк официально вступил в должность нашего представителя при Совете Европы. Приветствуем это кадровое решение и желаем успеха и усиления украинских позиций в Страсбурге. Тарасюк – старая дипломатическая школа в хорошем смысле этого слова, когда человек работает на государство, а не только на Facebook. Удачи!" – написала парламентарий.
Борис Тарасюк (справа) стал постпредом Украины в Совете Европы
Facebook Ирины Геращенко
Бориса Тарасюка назначили постпредом Украины в Совете Европы
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Напомним, что Борис Тарасюк – выдающийся украинский дипломат и политик, дважды занимал пост министра иностранных дел Украины (в 1998-2000 и 2005-2007 годах). Является идеологом европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Также Тарасюк основал и возглавил Институт евро-атлантического сотрудничества в 2001 году, был лидером Народного Движения Украины (2003-2012 годы). Являлся народным депутатом Украины четвертого-восьмого созывов Верховной Рады Украины.
С 2014 года он занимал должность заместителя председателя Комитета по иностранным делам ВРУ, председателя подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы.
Бориса Тарасюка назначили постпредом Украины в Совете Европы
Telegram-канал BEREZOVIEW
Как сообщал OBOZREVATEL, до Тарасюка постпредом Украины в Совете Европы был Дмитрий Кулеба. Сейчас он является вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Напомним также, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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