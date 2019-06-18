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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В "Слугу народа" пробрался регионал-антимайдановец - СМИ

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В списки кандидатов на внеочередные парламентские выборы в партию "Слуга народа" попал черниговский активист Сергей Гривко, который во время протестов на Майдане в 2014 году поддерживал Партию регионов.

Об этом сообщил главный редактор издания "Сіверщина" Василий Чепурный. Журналист отметил, что Гривко также баллотировался в Черниговский горсовет от партии "Наш край".

"Сергею Гривко 33 года, беспартийный, окончил Черниговский национальный технологический университет. Он член молодежного совета при Черниговском городском совете. Баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Наш край" в 2015 году по 41 округу, был консультантом Черниговской городской организации политической партии "Наш край", – рассказал Чепурный.

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Главред показал снимок, на котором запечатлен Гривко во время событий Евромайдана: "На фото: на Майдане Сергей Гривко был на стороне регионалов. И притворялся журналистом…".

Сам Гривко свое попадание в избирательный список партии "Слуги народа" пояснил так: "Я заполнял анкету, записывал видеорезюме и видеообращение".

Издание Gazeta.ua отмечает, что Гривко "занимался молодежкой "Нашего края", поддержкой фракции в горсовете и выборами в ОТГ Черниговщины". При этом он стал волонтером Зе-команды еще на президентских выборах.

Сергей Гривко

Сергей Гривко

Сіверщина

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского обнародовала обновленный список кандидатов на внеочередные выборы в Раду-2019, в котором появилась функция лайков и дизлайков через использование соцсети Facebook.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
УкраинаЧернигов
Теги
Партия "Слуга народа"Партия регионовМайданНаш край
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