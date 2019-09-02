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2 сентября • обновлено в 17:18
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В "Слуге народа" заговорили о работе Рады ночью

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Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что народные депутаты могут работать по ночам, если будет необходимо.

Об этом он сообщил на брифинге 2 сентября, отметив, что следующее заседание парламента состоится 3 сентября.

"Посмотрим, как пойдет, если надо будет до ночи, будем до ночи, мы же работаем до исчерпания повестки дня", - сказал Корниенко.

"Как вы знаете, средний возраст нашей фракции – около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивны по ночам. Это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов. То, что мы видим, что, конечно, другие фракции сходят с дистанции постепенно, ну может, здоровый образ жизни поможет", - добавил заместитель главы фракции.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

Сергей Бортник/theБабель

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По его словам, во время следующих двух пленарных недель парламентарии будут работать нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду, учитывая количество инициатив, которые президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский потребовал от нового Кабмина провести две важные реформы за три месяца.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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