В "Слуге народа" устроили "бунт" из-за отмены неприкосновенности

Около 15% членов партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", которые прошли в новую Верховную Раду по мажоритарным округам, против отмены депутатской неприкосновенности.

Такие цифры озвучил в эфире радио "НВ" главный претендент на должность главы фракции в парламенте, четвертый номер в списке политсилы Давид Арахамия. По его словам, в "Слуге народа" нет единоличного мнения.

"Их где-то 15% среди мажоритарщиков. Среди списочников таких намного меньше. А мажоритарщики говорят: "Я ж мажоритарщик, это мой округ, люди за меня проголосовали. Почему я должен быть подотчетен?" – пояснил он.

Давид Арахамия Скриншот из видео

Также по словам Арахамии, во время прохождения курсов в Трускавце он заметил, что несколько человек, которые декларировали снятие неприкосновенности, подписывали меморандум, уже говорят, что "возможно, надо посмотреть на это заново".

При этом, сам будущий нардеп поддержал введение депутатского индемнитета, то есть возможности привлечь депутата к ответственности только за уголовные правонарушения, но не за политические высказывания.

"Мы не можем преследовать мысли депутата, потому что это будет диктатура, а не демократия. Но если он совершает уголовное правонарушение, в том числе коррупцию, то мы должны иметь какие-то рычаги, чтобы пресечь такие дела", – сказал он.

Партия "Слуга народа" ngp-ua.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия рассказал, что "Слуга народа" будет настаивать на введении уголовной ответственности за неперсональное голосование депутатов или так называемое "кнопкодавство".

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