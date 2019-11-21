Официально трудоустроенных нет: в "Слуге народа" пояснили работу партии

Партия "Слуга народа" использует волонтеров, а также аутсорс-исполнителей для ведения бухгалтерии и юридического сопровождения, из-за чего не имеет официально трудоустроенных сотрудников.

Об этом в комментарии УП заявил глава партии Александр Корниенко. Он отметил, что политсила еще в президентской кампании опиралась на волонтерское участие и сотрудничала с общественными организациями, которые поддерживали команду.

"Этот подход сохранился и на парламентских выборах. А недавно основная деятельность была как раз избирательная и поствыборная (обучение в Трускавце, оплаты за организацию которого, кстати, в открытом доступе)", – сказал народный депутат.

"В ближайшее время мы планируем переходить с волонтериата на оплачиваемую деятельность в связи с развитием партии, открытием офисов по всей стране и партийного хаба в Киеве", – добавил он.

Как подчеркнул Корниенко, данные об отсутствии сотрудников партии внесены в официальный отчет.

Александр Корниенко Replyua.net

Как писал OBOZREVATEL, недавно нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин заявил, что зарплата народных избранников должна составлять около 100 тысяч гривен. При этом их стоит лишить всех депутатских льгот.

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