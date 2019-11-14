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15 ноября • обновлено в 00:49
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"Сначала кнопкодавов и решал!" "Слуга народа" решила выгнать еще одного нардепа: он отреагировал

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Народного депутата Антона Полякова хотят исключить из фракции "Слуги народа".

Об этом политик заявил лично на своей странице в Telegram-канале, опубликовав сообщение, которое якобы отправили остальным "слугам".

"Завтра утром будут на фракции принимать решение по выходу из фракции Полякова. Есть много работы с его стороны против работы фракции и полное не поддержание позиции фракции...", – сказано в сообщении.

Нардепа обвинили в том, что он не голосует за необходимые законы, "сливает" инсайды из фракции и пропускает заседания в Раде.

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По его словам, руководство фракции и Офис президента обзвонили всех депутатов с просьбой поддержать решение.

Антон Поляков

Антон Поляков

телеграм нардепа

"Я не против, если фракция проголосует, окей. Только передо мной исключите всех списочников, которые продавали округа на парламентских выборах, и теперь сидят в Раде и даже занимают должности в нашей фракции и комитетах. Затем исключите кнопкодавов, как обещали летом в меморандуме. Затем всех решал и звёзд переписок под куполом. Ах да, и Рябошапку увольте, за то что он получает команды от Богдана не пускать или наоборот пускать в ход определённые дела. Потом можно приступить ко мне", – возмутился Поляков.

"Сначала кнопкодавов и решал!" "Слуга народа" решила выгнать еще одного нардепа: он отреагировал

Полякова поддержал другой одиозный нардеп-коллега по фракции Александр Дубинский. "Считаю любые попытки исключения из фракции за своё мнение бредом больного разума. Поляков имеет своё мнение", – написал он.

"Сначала кнопкодавов и решал!" "Слуга народа" решила выгнать еще одного нардепа: он отреагировал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поляков рассказал о том, как "слуг народа" отправили "на подвал", чтобы якобы заставить поддержать решение по госбюджету на 2020 год.

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Персона
Антон Поляков
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да все честно и по понятиям - как хазяева командуют, так оккупационно-колониальная администрация по типу Ост-Индской компании и делает. Слава патриётом, Майдану и всем сотням и тысячам на небе и на земле.
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