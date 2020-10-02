"Слуга" допустила военную помощь Азербайджану: Аваков дал категорический ответ

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Марченко допустила предоставление Украиной военной помощи Азербайджану из-за обострения его конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе.

В эфире канала "Украина 24" она заявила, мол, если возникнет необходимость, то украинское государство не станет в стороне. На такие ее слова с критикой отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, парламентарий сообщила, что в Украине уже занимаются поддержкой Азербайджана не только в правовом, но и в ресурсном поле. В том числе оказанием гуманитарной помощи.

"Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем", – пояснила Марченко.

Нардеп добавила, что такой же активной позиции придерживаются в Турции. А на уточнение от журналиста, действительно ли она имеет в виду то, что Украина готова оказать военную помощь Азербайджану, ответила: "Это военная ситуация... Я уверена, что если вопрос встанет так остро, то Украина точно не пройдет мимо".

Со своей стороны глава МВД Арсен Аваков раскритиковал ее высказывания о якобы готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану в военном конфликте в "республике Нагорный Карабах".

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь – таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов – надо бы поискать всей страной", – написал он в Twitter.

Отметим, что в пятницу, 2 октября, в непризнанном Нагорном Карабахе продолжились военные противостояния между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками, а армянская сообщила о новых раненых и погибших. О развитии событий на шестой день противостояния – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что учитывая ситуацию вспышки боевых действий в Нагорном Карабахе Украина будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана в его конфликте с Арменией.