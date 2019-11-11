В сеть попало видео с танцующим Ляшко

В сеть попало видео с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, который танцует в концертном зале со своей женой Роситой Сайранен.

Кадры опубликовало издание "КП в Украине". Видео было снято на концерте Любови Успенской в Дворце спорта.

"По будням Олег Ляшко разбирается с депутатами, а по выходным танцует на концертах. Видео записано сегодня нами на выступлении Любови Успенской", – говорится в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся