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11 ноября • обновлено в 08:08
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В сеть попало видео с танцующим Ляшко

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В сеть попало видео с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, который танцует в концертном зале со своей женой Роситой Сайранен.

Кадры опубликовало издание "КП в Украине". Видео было снято на концерте Любови Успенской в Дворце спорта.

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"По будням Олег Ляшко разбирается с депутатами, а по выходным танцует на концертах. Видео записано сегодня нами на выступлении Любови Успенской", – говорится в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом.

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Персоны
Любовь Успенская Олег Ляшко
Место
Украина Киев
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Пусть тренируется. На зоне в художественной самодеятельности пригодится.
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