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23 января • обновлено в 00:27
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В сеть попало видео новой драки с Кивой

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В сеть попало видео новой драки с народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

На короткой записи, которая появилась в Twitter на странице одного из пользователей, зафиксирован конфликт политика с человеком, снимавшим его на видео.

"Хотите войти в конфликт с Кивой, показать, какой вы смелый?" –сказал Кива, после чего подошел и набросился на парня.

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Тот в ответ сообщил нардепу, что видео будет опубликовано в сети. Кива же пригрозил, что "сделает известным" его. Когда именно было сделано видео – неизвестно.

Илья Кива

Илья Кива

zagittya.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, Кива 22 января в одном из столичных ресторанов устроил драку с посетителем. Ударив мужчину головой, нардеп получил мощный ответ, едва ли устояв на ногах.

Вскоре Офис генпрокурора сообщил, что Рябошапка лично взялся за скандального нардепа.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Илья Кива
Место
Украина Киев
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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