В сеть попало видео новой драки с Кивой

В сеть попало видео новой драки с народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

На короткой записи, которая появилась в Twitter на странице одного из пользователей, зафиксирован конфликт политика с человеком, снимавшим его на видео.

"Хотите войти в конфликт с Кивой, показать, какой вы смелый?" –сказал Кива, после чего подошел и набросился на парня.

Тот в ответ сообщил нардепу, что видео будет опубликовано в сети. Кива же пригрозил, что "сделает известным" его. Когда именно было сделано видео – неизвестно.

Про Іллю Ківу.

Не знаю хто автор, але це відео чітко показує, хто у нас при владі. pic.twitter.com/oQ57xSXV7m — хуYОвий волонтер🇺🇦 (@ex_kharkiv) 22 января 2020 г.

Илья Кива zagittya.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, Кива 22 января в одном из столичных ресторанов устроил драку с посетителем. Ударив мужчину головой, нардеп получил мощный ответ, едва ли устояв на ногах.

Вскоре Офис генпрокурора сообщил, что Рябошапка лично взялся за скандального нардепа.

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