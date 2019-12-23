В России заявили о готовности надавить на "Л/ДНР"

Россия готова повлиять на террористов "Л/ДНР" для реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает пресс-служба МИД РФ. При этом глава ведомства озвучил условие.

"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться помочь. В частности, будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению нормандского формата будут согласовываться", – сказал Лавров.

При этом, по его словам, украинская сторона должна в рамках Трехсторонней контактной группы согласовать конкретные шаги с "Л/ДНР".

Лавров заявил о готовности РФ повлиять на "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров сделал скандальное заявление о русофобии в Украине. Он заявил, что ее прививали украинцам задолго до 2014 года.

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