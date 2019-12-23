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23 декабря • обновлено в 08:26
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В России заявили о готовности надавить на "Л/ДНР"

1.5т
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Россия готова повлиять на террористов "Л/ДНР" для реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает пресс-служба МИД РФ. При этом глава ведомства озвучил условие.

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"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться помочь. В частности, будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению нормандского формата будут согласовываться", – сказал Лавров.

При этом, по его словам, украинская сторона должна в рамках Трехсторонней контактной группы согласовать конкретные шаги с "Л/ДНР".

Лавров заявил о готовности РФ повлиять на "Л/ДНР"

Лавров заявил о готовности РФ повлиять на "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров сделал скандальное заявление о русофобии в Украине. Он заявил, что ее прививали украинцам задолго до 2014 года.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Лавров
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Вы будете готовы в той степени, в которой можете, стараться помочь ? Просто отЪ.битесь уже, больше никакой помощи от вас не требуется !
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Хо Хол
Хо Хол
Заголовок "надавить на ЛДHP", первый абзац "готова повлиять", слова Лаврова "можем, стараться помочь". Обоз, можно доносить новость как она есть, без ваших безмозглых дoлбoeбских коверканий?
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