Главная Новости
3 марта • обновлено в 18:34
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Раду внесли постановление об отставке Рябошапки

1.2т
Читать материал на украинском

В Верховную Раду Украины внесен проект постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Документ под номером 3154 зарегистрирован 3 марта. Его авторами стали нардепы из разных парламентских фракций.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

kp.ua

Сам текст на сайте парламента пока отсутствует, но его на своей странице в Facebook обнародовал один из авторов проекта постановления Максим Бужанский, представитель "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Он же будет и представлять документ на заседании Верховной Рады.

Проект постановления об отставке Рябошапки

Проект постановления об отставке Рябошапки

Макс Бужанский/Facebook

Проект постановления направлен на рассмотрение руководству ВР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Верховной Раде уже собрали 180 подписей (при необходимых 150) для отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Макс Бужанский Руслан Рябошапка
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
39
6
Смешно
5
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну слава яйцам.наконец то
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
порохоботы и нацыки будут голосовать против, потому что он их крышует
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Гоша Злой
Гоша Злой
где же он столоваться будет?) да и *кредит* за дом во Франции как-то отдавать нужно...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости политики

Топ-публикации