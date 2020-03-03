В Раду внесли постановление об отставке Рябошапки

В Верховную Раду Украины внесен проект постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Документ под номером 3154 зарегистрирован 3 марта. Его авторами стали нардепы из разных парламентских фракций.

Руслан Рябошапка kp.ua

Сам текст на сайте парламента пока отсутствует, но его на своей странице в Facebook обнародовал один из авторов проекта постановления Максим Бужанский, представитель "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Он же будет и представлять документ на заседании Верховной Рады.

Проект постановления об отставке Рябошапки Макс Бужанский/Facebook

Проект постановления направлен на рассмотрение руководству ВР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Верховной Раде уже собрали 180 подписей (при необходимых 150) для отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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