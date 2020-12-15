Два министра Кабмина подали в отставку

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления об отставке.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков перед закрытием заседания ВР. Он поручил комитетам с утра 16 декабря рассмотреть заявления, чтобы их смогли вынести на пленарное заседание.

Напомним, вечером 15 декабря на заседании фракции "Слуга народа" депутаты вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят пять кандидатур на должности в Кабинете министров.

Среди них есть кандидатуры на должности министра по делам ветеранов и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, которые занимают Бессараб и Абрамовский соответственно.

Бессараб занимал свою должность с 4 марта 2020 года, а Абрамовский с 19 июня 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентская фракция партии "Слуга народа" на заседании вечером 15 декабря рассмотрит ряд кадровых вопросов, на мероприятии ожидают президента Владимира Зеленского.

Верховная Рада Украины в первую очередь может назначить министров образования и энергетики. Такое заявление сделал глава партии Александр Корниенко.