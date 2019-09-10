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10 сентября • обновлено в 22:46
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В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1043 об изменениях в регламент парламента, ограничивающих права нардепов.

"За" на пленарном заседании во вторник, 10 сентября, проголосовали 234 народных избранника.

"Против" выступили представители партий "Европейская солидарность" и "Голос".

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В Раде решили ограничить права нардепов

В Раде решили ограничить права нардепов

capital.ua

В Раде решили ограничить права нардепов

В Раде решили ограничить права нардепов

Скриншот

Отметим, данный законопроект предусматривает ограничение права народных депутатов инициировать отмену принятого ранее решения. Если закон будет принят и вступит в силу, один депутат не сможет регистрировать соответствующий проект постановления, как это предусмотрено регламентом сейчас. Согласно изменениям это станет возможно по инициативе не менее 150 народных депутатов.

Кроме того, предлагается закрепить в регламенте Верховной Рады, что при рассмотрении проекта закона во втором чтении, чтобы перейти к обсуждению как поддержанных комитетом, так и отклоненных поправок, необходимо будет процедурное решение парламента – 150 голосов.

Согласно действующей же процедуре один народный депутат может настоять на рассмотрении поправки.

В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования
В Раде решили ограничить права нардепов: результаты голосования

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в первом чтении приняли законопроект о реформировании системы прокуратуры в Украине.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Зеня тихой сапой ...
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