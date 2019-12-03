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3 декабря • обновлено в 11:02
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В Раде появился новый нардеп: кто он

1.3т
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Во вторник, 3 декабря, в Верховной Раде бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятровичпринял присягу народного депутата.

Во время парламентского заседания спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что Вятрович вошел во фракцию "Европейская солидарность".

Новый парламентарий занял место Ирины Луценко, которая досрочно сложила полномочия народного депутата по состоянию здоровья.

Владимир Вятрович в раде

Владимир Вятрович в раде

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрированным народным депутатом Владимира Вятровича. 12 ноября Верховная Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко.

Ранее Вятрович показал SMS якобы от народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, которые пестрили угрозами.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Вятрович Ирина Луценко Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность"
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Хо Хол
Хо Хол
Проскользнул, как какашка после ректальной свечи :D
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