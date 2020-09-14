В Раде ответили на создание ВСК по 'вагнеровцам': под грифом секретности

В Верховной Раде обсудили возможность создания Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич. По его словам сейчас идет консультация по этому вопросу.
"Сейчас консультируемся о том, будет ли смысл в этой ВСК. Потому что много информации, которую мы бы запросили, имеет такой гриф секретности, к которому не имеем доступа", – сказал нардеп.
Политик отметил, что ситуацию с "вагнеровцами" раздувают, чтобы держать общество в напряжении и обвинять разведывательные органы. Завитневич считает, что историю с провалом спецоперации используют против Украины. И к этому процессу уже подключили даже Беларусь.
"Знаете, у нас тут между военными ходит такая шутка, что если бы действительно эта операция была, то мы бы все зааплодировали нашим спецслужбам. А на самом деле вы же видите, что все это используется против нашей страны с целью ее расшатать, накачать определенной информацией. Задействованы все инструменты и ресурсы, и не только медийные", – подчеркнул Завитневич.
Напомним, что петиция родственников погибших на Донбассе воинов с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.
Изначально Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако в результате он выдал почти всех их России.
Позднее Лукашенко признал, что не собирался передавать задержанных "вагнеровцев" Украине.
Первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.
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