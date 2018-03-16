В плане Савченко по подрыву Рады заметили след ФСБ

План народного депутата Украины Надежды Савченко по подрыву здания Верховной Рады выглядит вполне выполнимым и действенным.

Как пишет нардеп Вадим Денисенко в блоге для "ДС", при всей безумности этого сценария его нельзя считать неэффективным.

"Сейчас уже известны некоторые подробности плана по подрыву Рады: так, будто бы существовала ДРГ "ДНР", которая тренировалась на Трухановом острове в Киеве. План был такой: из номера в отеле "Киев" из гранатомета боевики расстреливают купол Рады, купол обваливается, а в зале в это время кто-то (Надежда Савченко?) бросает гранаты в ложу правительства и президиум. При всей безумности сценария, его нельзя не считать эффективным с точки зрения поставленных целей", - пишет он.

По его словам, сейчас главным вопросом остается то, верят ли в план Савченко люди.

"А второй, не менее важный вопрос: не считают ли они всю эту историю частично правильной, ведь не секрет, что у населения бытует глубокая уверенность, что расстрел депутатов является частью реального очищения власти, а не бутафорского, через люстрации. Формула: "Надо их убить, чтобы потом другие боялись" - одна из ключевых для понимания того, о чем думают рядовые украинцы", - добавил нардеп.

Он считает, что сейчас ни ГПУ, ни СБУ не знает наверняка, был ли у Савченко план по захвату власти после теракта.

"Если такой план был, то тогда это реальная попытка госпереворота. И здесь интересно было бы услышать о ролях, которые были расписаны для тех или иных персонажей. В противном случае - это работа по укреплению антироссийских настроений в обществе и полное дилетантство ФСБ. Причем последнее утверждение - не красивые слова. ФСБ действительно давно и нигде не делало никаких переворотов", - пишет в блоге нардеп.

По его мнению, ФСБ в этом случае шло по логике разборок конца 80-х.

"Надо ввязаться в драку, а потом разберемся". Получится - хорошо, не получится - картинка для росТВ", - отмечает Денисенко.

Как сообщал "Обозреватель", вчера представитель президента в Верховной Раде рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала из-за "угрозы с ее стороны". Предположительно, при ней была граната и оружие.

Сама нардеп позже рассказала, что она принесла наградное оружие.