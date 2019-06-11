В партию Зеленского попала мажорка-тусовщица: горячие фото блондинки

В списки партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду попала киевская тусовщица Ирина Панченко.

Об этом рассказали украинцы в ответ на предложение руководства политсилы найти компромат на кандидатов в народные депутаты, пишет "Страна".

Так, неизвестная ранее блондинка 25-летняя Ирина Панченко заняла в списке "Слуги народа" 73 позицию.

Ирина Панченко

“Панченко Ирина Сергеевна. Дочь Сергея Панченко. Бизнесмен родом с Кировоградщины. С 2000 года живет в Киеве", – рассказал источник. По неподтвержденным данным, мужчина известен в уголовных кругах.

Отмечается, что Ирина закончила Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченко. "Ездит на джипе “Бентли”. Замечена только в самых дорогих салонах Киева с собачкой, на тусовках в ночных клубах, ресторанах", – добавил источник.

При этом, была озвучена версия, что место в партии для Панченко якобы купили за 2 млн долларов. Назвали также имя предполагаемого посредника – бывший нардеп, экс-глава Крымской и Львовской таможни Виктор Тимошенко, которому ранее не раз приписывали лоббирование в кандидаты своих людей.

Одна из бывших сокурсниц Ирины с юридического факультета выразилась о ней так: “Учились вместе в КНУ им. Т. Шевченко. Она из тусовки мажоров”.

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Отец девушки, Сергей Панченко, в ответ на вопрос, как его дочь смогла попасть в партию, показал ее резюме.

Так, из него видно, что она действительно окончила юридический факультет КНУ им. Т.Шевченко в 2016 году. Также с 2014 по 2017 год училась в КИМО. В 2018 году проходила курсы телеведущих “Showmax”.

В графе “опыт работы” у Панченко указана одна строка – работала юристом в ТОВ “Торговый дом “Финпром” (2014-2017 гг.), а с сентября 2017 года – частный нотариус. Своими главными деловыми качествами Ирина считает, среди прочего, старательность, самокритичность, стрессоустойчивость и способности к быстрому обучению.

В своем резюме Ирина дополнительно указала, что владеет украинским, русским и английским языками и умеет пользоваться компьютером. Помимо данных о немногочисленных местах работы, в отправленном файле оказался и номер телефона самой Ирины, по которому издание связалось с девушкой.

"Я буду давать комментарии, когда я буду в партии. Я ещё никуда не попала. Поговорим после выборов", – сказала кандидат и бросила трубку.

Отмечается, что в руководстве партии "Слуга народа" не смогли сразу ответить, как девушка получила место в партийном списке, однако пообещали разобраться в ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В избирательном списке партии также оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги народа" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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