В партии Зеленского оказался ведущий "1+1": что о нем известно

На выборах в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа" будет баллотироваться известный блогер, ведущий программы "Право на владу" телеканала "1+1" Сергей Иванов.

Он выдвигается по одному из мажоритарных округов, пишет "Страна" со ссылкой на источники в политической силе президента Владимира Зеленского.

Известно, что Сергей Иванов родился 26 августа 1976 года. Он окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, работал в органах прокуратуры и дослужился до зампрокурора Жовтневого района Луганска, откуда уволился в 2008 году. Позже Иванов был принят на должность заместителя департамента контроля за оборотом подакцизных товаров Луганской налоговой администрации.

Некоторые СМИ сообщали, что оттуда его уволили за коррупционные действия. Однако Иванов утверждал, что реальной причиной была публичная поддержка Евромайдана.

Сергей Иванов "Страна"

"Уволили меня 22 января 2014 года, после моего звонка главе областного совета Голенко, который накануне провел сессию, в резолюции которой было заложено обращение к Януковичу силой подавить Майдан", – писал блогер в Facebook.

Существует версия, что Иванов попал в налоговые органы благодаря связям отца – Владимира Иванова, депутата Верховной Рады пятого созыва от Партии регионов. Ранее он считался одним из самых влиятельных людей в Луганской области. В частности, Иванов-старший был советником губернатора региона Александра Антипова, который руководил Луганщиной до 2010 года. До этого он занимал должность заместителя предыдущего губернатора – Александра Ефремова.

Одновременно отец блогера работал замглавы областной организации Партии регионов и был одним из ключевых кураторов любых выборов, которые проходили в регионе, как он сам признавался в интервью "Острову".

Однако в 2010 году, когда президентом стал Виктор Янукович, Иванов-старший потерял партийную должность и не попал в новый созыв парламента. Спустя несколько лет, в 2016-м, глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз назначил его своим советником.

На тот момент его сын Сергей Иванов уже стал известным блогером. Примечательно, что накануне назначения он довольно долго критиковал предшественника Гарбуза – губернатора Луганщины Георгия Туку. Вскоре тот был снят с должности, а его сменщик сделал советником отца Иванова.

Примечательно и то, что в 2014 году он был владельцем сети супермаркетов "Абсолют" (которые до сих пор работают на временно оккупированной территории).

Что касается блогерской карьеры Сергея Иванова, то активно она начала развиваться в мае 2014 года. Тогда он занимал промайданную и пронационалистическую позицию. Кроме того, блогер озвучивал довольно радикальные мысли о своем родном городе.

"Я считаю, что этот город (Луганск), изначально люмпенский, получает то, что по сути дела заслужил. Здесь очень много необразованных людей, в которых дали всходы идеи великоросского шовинизма, навязываемые радикальными идеологическими российскими сектами Кургиняна, Дугина со всеми его движениями", – писал Иванов в июле 2014-го.

Также он занимался темами люстрации, расследованиями о разных чиновниках и открыто заявлял о том, что "ненавидит русских и не считает их людьми", в связи с чем призывал СБУ максимально жестко расправляться с пойманными оккупантами.

В определенный момент Иванов даже пытался войти в люстрационный совет при СБУ, куда его приглашал экс-глава ведомства Валентин Наливайченко. Однако это так и не было реализовано.

В начале октября 2016 года Сергей Иванов вместе с Натальей Мосейчук стали ведущими ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Уже работая там, он жестко критиковал слова акционера СМИ, олигарха Игоря Коломойского о том, что в Украине якобы идет "гражданская" война.

"Сотрудники ФСБ РФ Гиркин и Бородай, офицеры ГРУ Александров и Ерофеев, генерал-майор Асапов, около сотни десантников первой роты 76-й псковской дивизии ВДВ, уничтоженных под Луганском etc. На Донбассе внутренняя "гражданская война", что здесь непонятного? Действительно, что, бл*дь, непонятного", – эмоционально писал ведущий в сети.

Кроме того, Иванов не признает пропагандистский формат празднования 9 Мая и называет этот день "исторически никчемным некропраздником".

Еще одна история, с которой тесно связано имя Сергея Иванова, – это озвучивание им версии о причине взрыва в Луганской облгосадминистрации, который произошел 2 июня 2014 года. Именно он обнародовал информацию о том, что 28 человек получили ранение и еще восемь погибли из-за того, что террористы пытались сбить украинский самолет ракетой "земля-воздух", но та случайно попала в кондиционер, установленный в здании ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в списки партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду попала киевская тусовщица Ирина Панченко.

Также в рядах команды Зеленского оказался известный блогер по дорожной тематикеАлександр Куницкий (Zpsanek). Его кандидатура значится в списке по 169-му мажоритарному округу в центре Харькова.

Кроме того, в список кандидатов в народные депутаты от "Слуги народа" вошел прокурор Днепровской областной прокуратуры Владлен Неклюдов, который поет на трех языках и записывает клипы.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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