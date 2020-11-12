В ОПУ объяснили госпитализацию Зеленского в 'Феофанию'

Президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака разместили в изолированные палаты больницы "Феофания", откуда они могут вести работу.

Как пояснил советник главы ОП Михаил Подоляк, Зеленского госпитализировали, чтобы не обустраивать специальное помещение в резиденции, передает "РБК-Украина".

"Это стандартная протокольная процедура. Было принято решение не делать заново коммуникационную комнату в резиденции, а просто воспользоваться готовой в больнице. Потому было принято решение и он (президент – Ред.) переехал туда… Так как в любом случае нужно минимум две недели находиться в специальном месте, то нужно чтобы был оборудован рабочий кабинет. В "Феофании" это было сделано изначально под такие ситуации. В резиденциях или, тем более, квартире Андрея Борисовича это нужно было делать заново, а смысл?", – сообщил он.

Также советник раскрыл детали о здоровье Зеленского.

"Иногда температура прыгает, но нет никаких признаков того, что ситуация ухудшается. Это синергия работы и наблюдения врачей", – отметил Подоляк.

Еще советник рассказал, что зараженный Ермак не прерывал рабочий процесс.

"Это же не ситуация, что ты заболел, два дня дома побыл, а потом приехал на работу. Ты обязан минимум две недели находиться на изоляции, а у тебя большой объем ежедневной оперативной работы, то есть тебе нужны ситуационные комнаты и так далее", – сообщил он.

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