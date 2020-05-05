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6 мая • обновлено в 00:32
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В Офисе президента назвали главное оружие Зеленского

3.4т
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Главное "оружие" президента Украины Владимира Зеленского на международной арене – юмор.

С таким заявлением выступил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба лидера государства.

По его словам, с начала каденции Зеленского многие представители иностранных государств проявили большой интерес к новому президенту Украины.

"Это то [юмор], что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно – и профессиональным дипломатам, и президентам других государств. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует", – сказал Жовква.

"По моему мнению, в эти непростые времена президент абсолютно безупречно справился с задачей выработки соответствующего внешнеполитического курса. Владимир Зеленский – абсолютно ровный игрок на мировой арене", – считает он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

УП

Как писал OBOZREVATEL, накануне у Зеленского поставили резкое условие Путину относительно переговоров в Минске по ситуации на Донбассе.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
У него юмор по бумажке! А так по жизни он выглядит закомплексованным, который боиться прямого общения! Отсюда и тяга к видосикам!
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3
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Галицький Данило
Галицький Данило
А я вже був грішний подумав, що в нього ота головна зброя, що він на роялі грав.
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
юморной такой клоун
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