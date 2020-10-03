В Одесской области СБУ разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избиркома

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольская на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что организатор подкупа – начальник одного из управлений Подольского горсовета, депутат совета города.

За вознаграждение он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политсилы и обеспечить положительное голосование на счет лоббистских вопросов его партии.

Действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим нардепом. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна способствовать "развитию" их бизнеса.

Кроме того, в среду, 30 сентября, СБУ блокировала нелегальную разработку природных недр в Беляевском районе Одесской области.

Оперативники установили, что местное предприятие добывало породу известняка несмотря на окончание действия спецразрешений и лицензий на пользование недрами. Примерно 1,5 года "дельцы" незаконно добывали известняк под видом отбора остаточных запасов месторождения и продавали его частным лицам. За этот период злоумышленники добыли ископаемых на почти 2 млн грн.

В этот же день в Одесской области СБУ обнаружила партию контрабандных сигарет на более 700 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ получили информацию о нелегальном перемещения табачных изделий из-за границы. При осмотре микроавтобуса на одном из автозаправочных комплексов вблизи Одессы правоохранители обнаружили 45 тысяч пачек сигарет иностранного производства. Продукция без сопроводительных документов и марок акцизного сбора находилась в багажном отделении.

Партию сигарет переправили через границу для перепродажи.