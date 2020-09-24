В Николаевской области появился бигборд 'Слуги народа' с лозунгом про Херсонщину. Фото

В городе Очаков Николаевской области появился бигборд с политической рекламой партии "Слуги народа", в котором шла речь про Херсонщину.

Об этом сообщило издание "Преступности.нет", опубликовав фото, которые прислали пользователи сети.

На борде написано "Буде так, як вирішиш ти! Херсонщина – це ти!" Он установлен на выезде из Очакова в сторону Николаева.

Реклама размещена с обеих сторон конструкции, поэтому ее видят также и те, кто въезжают в город.

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