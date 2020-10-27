В Николаеве на выборах лидирует ОПЗЖ: объявлены результаты параллельного подсчета

В Николаеве на выборах в городской совет лидирует "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Соня Кошкина. Она уточнила, что речь идет о параллельном подсчете по протоколам с мокрыми печатями.

"Город Николаев. Параллельный подсчет по протоколам с мокрыми печатями. Все участки, кроме двух. ОПЗЖ и Партия мэров ("Пропозиція") торжествуют", – написала она.

Голоса распределились следующим образом:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 28,15% (25 949 голосов),

"Пропозиція" – 23,23% (21 415),

"Слуга народа" – 15% (13 829)

"Европейская Солидарность" – 7% (6 458),

"Партия Шария" – 6,42% (5 923),

"Наш край" – 5,09% (4 691),

"За майбутнє" – 4,99% (4 602).

Остальные набрали менее проходного барьера в 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12:00 вторника, 27 октября, почти 26,7 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК), что составляет более 91% от общего количества, завершили подсчет голосов избирателей.