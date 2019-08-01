В Мелитополе подключили админресурс: озвучены новые факты о выборах в Раду

Во время внеочередных выборов в Верховную Раду на избирательном округе №80 сельские головы агитировали за пропрезидентскую партию и против оппозиционного кандидата.

Об этом OBOZREVATEL заявила председатель Вознесенского сельского совета Ольга Гарабаджиу. По ее словам, было проведено совещание всех поселковых и сельских голов, входящих в ИО №80 (Мелитополь с пригородом – Запорожская область).

Присутствующие на предвыборном совещании руководители приняли решение агитировать избирателей своих населенных пунктов за политическую партию "Слуга народа" и против оппозиционного кандидата.

Напомним, что на внеочередных выборах в Верховную Раду в избирательном округе №80, согласно решению ОИК, победил действующий мэр Мелитополя Сергей Минько. Разрыв между ним и его ближайшим соперником составлял примерно 2400 голосов. Количество избирателей на участках, где были зафиксированы фальсификации выборов, – более шести тысяч человек.

Мелитопольская местная прокуратура уже заявила, что фальсификаторам выборов в Раду грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность городского головы Мелитополя Сергея Минько в течение пяти лет нанесла колоссальный ущерб бюджету и интересам города. Депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

Также скандальный мэр Минько участвовал в пророссийских митингах в Мелитополе. Под флагом страны-агрессора он призывал жителей города к проведению сепаратистского референдума и обещал добиться торговли с Таможенным союзом.

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