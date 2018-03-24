В Луцке упало доверие к горвластям во главе с "УКРОПом"

Доверие жителей Луцка к мэру за год упала с 61% до 27%, а к городскому совету - с 47% до 36%.

Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от имени Международного республиканского института, пишет "ВолиньPost".

Так, согласно информации, опубликованной на сайте группы, в феврале 2017 уровень доверия к мэру составлял 61%, к городскому совету - 47%. Тогда Луцк занимал по первому показателю 6 место в рейтинге областных центров и делил 4-5 место по другому.

В феврале 2018 социологи провели очередной опрос и зафиксировали резкое падение доверия к городской власти. Так, уровень доверия к мэру - 27% (19 место в рейтинге областных центров), к городскому совету - 36% (12 место).

Отмечается, что в марте "укроповское" большинство устроило "переворот"в Луцком городском совете, в результате которого его сначала возглавлял укроповец Игорь Полищук, а затем его партнер по коалиции Григорий Пустовит.

За этот год произошло несколько скандальных сессий городского совета, в частности, и относительно "дерибана" земли.