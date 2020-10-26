В Луцке на выборах мэра предварительно побеждает 'Слуга': обнародованы первые результаты

В Луцке кандидат от партии "Слуга народа" Роман Бондарук лидирует за пост городского главы на местных выборах.

Об этом сообщили на заседании Луцкой городской территориальной избирательной комиссии. Данные объявлены по состоянию на 5:00 26 октября, передает "ВолиньPost".

Председатель Луцкой городской ТИК Мария Парфенюк сообщила, что из десяти оглашенных протоколов УИК – несколько спецучастков, количество избирателей на которых невелика, поэтому общее количество голосов пока тоже незначительно.

Также прилагается список кандидатов на должность городского головы и количество голосов, каждый из них получил суммарно на десяти указанных выше участках:

Роман Бондарук ("Слуга народа") – 145 голосов

Дмитрий Глазунов (самовыдвижение) – 26

Виктор Грысюк "Эко партия Березы" – 21

Артур Мартиросян (Аграрная партия Украины) – 50

Евгений Мельник ("Сила и честь") – 59

Юрий Моклица ("Европейская Солидарность") – 226

Алла Надточий ("Гражданское движение "Свідомі") – 213

Игорь Полищук ("За майбутнє") – 701

Николай Федик (Всеукраинское объединение "Свобода") – 109

Ирина Чебелюк (Всеукраинское объединение "Батьківщина") – 110

Богдан Шиба (самовыдвижение) – 235

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