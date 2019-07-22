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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

В Крыму заявили о победе Путина на выборах в Украине

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Пророссийский крымский блогер Александр Горный заявил, что на внеочередных парламентских выборах в Украине "победил президент РФ Владимир Путин".

По его мнению, высокие результаты голосования за партии президента Владимира Зеленского и прокремлевского политика Виктора Медведчука были предсказуемыми и даже запрограммированными. Об этом он написал в своем блоге для "Эха Москвы".

"Завершились выборы в Верховную Раду, от которых ждали и ждут чуда очень многие, но в них, как и на выборах президента Украины, однозначно победил Владимир Путин и его кремлевская команда", – высказался Горный.

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Он уточнил, что команда украинского президента и он сам понимают, что якобы все решения о будущем Украины принимаются в том числе и в Кремле.

Рада

Рада

Коллаж

"В Москву придется ехать на поклон и договариваться", – предположил он.

По мнению блогера, Зеленскому придется быть "более гибким" по отношению к российскому президенту, поскольку противостоять Путину будет сложно.

Как писал OBOZREVATEL, 21 июля 2019 в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки работали по всей территории Украины с 8:00 до 20:00.

Согласно данным ЦИК, по состоянию на утро 22 июля, в Раду проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Глупости все это. Победили украинцы - по крайней мере те из них, которые понимают, что жесткая конфронтация медленно но верно убивает Украину, что нужно искать компромиссы и договариваться.
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Ну,ну дурень думкою багатие!!!
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Ну,ну, за Трампа тоже шампанское наливали.
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