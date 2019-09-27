Трамп полюбил Путина и Зеленского: психолог проанализировал встречу президентов

Президент Украины Владимир Зеленский возможно попал в разряд любимчиков главы Белого дома Дональда Трампа, на ряду с президентами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал эксперт по невербальной коммуникации, психолог Валентин Ким, анализируя поведение Зеленского и Трампа на совместном подходе к прессе перед закрытой встречей в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В первую очередь психолог отметил, что оба президента вели себя достаточно свободно и даже несколько вальяжно, но каждый в рамках своего диапазона.

Но главным открытием встречи стало то, что, судя по поведению Трампа, Зеленский попал в разряд любимчиков к американскому президенту стал в одну компанию с Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

"Это люди, с которыми он демонстративно ведет себя подчеркнуто вежливо. По отношению к которым он не демонстрирует каких-то агрессивных жестов, вспомнить хотя бы его знаменитое рукопожатие с перетягиванием руки на себя. Есть люди, которых он таким рукопожатием не награждает, он с ними не соревнуется, и это как раз эта троица – Путин, Ким Чен Ын и Зеленский", – заявил эксперт по невербальной коммуникации.

Владимир Зеленский и Дональда Трамп "Укринформ"

Ким считает, что такое отношение лидера США к украинскому президенту стало следствием того, что оба заняли свою должность будучи не системными политиками, по сути случайно. Они испытывают довольно серьезное давление со стороны элит, и это люди, которые стремятся упрочить свое положение.

"Плюс, сам контекст их отношений состоит в том, что накануне встречи они стали участниками скандала, из-за которого Трампу сейчас грозит импичмент. В данном случае демонстрировать негативное отношение к Зеленскому было бы неправильно. Это могло быть расценено, как бегство от проблемы или попытка переложить ответственность. А Трамп обычно играет на повышение ставок и раздувает скандал еще больше, чем он есть на самом деле", – говорит психолог.

Что касается Зеленского, тут Ким обратил внимание на то, что украинский лидер вел себя достаточно свободно и раскрепощенно, и это очень положительно его характеризует, учитывая значительность данной встречи.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Для него Трамп — это человек одного с ним психотипа, к которому уже есть позитивное отношение, который, как и Зеленский, сломал систему и продолжает ее ломать и нагибать. Зеленский и Трамп – оба разрушители по своей типологии", – объясняет он.

Впрочем, несомненным лидером встречи был именно Дональд Трамп. По словам психолога, на уровне невербалики это проявляется в двух ключевых моментах: "Первое – инициатива рукопожатия, которая исходила от Трампа. Обычно, кто первый подает руку, тот обладает большим авторитетом".

"И второй момент – это зрительный контакт. Зеленский больше смотрел на Трампа, чем он на него. А в плане коммуникации тот, кто больше заинтересован в контакте, обычно обладает более низким статусом", – сказал эксперт.

Подводя итоги, Ким отметил, что в общем встреча прошла очень тепло: "Президенты действительно друг другу очень хорошо симпатизируют, и эта симпатия скажется и в дальнейшем", – считает он.

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