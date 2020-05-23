В Киеве нашли застреленным надепа: первые кадры с места происшествия

Появились первые кадры с места, где найден застреленным народный депутат от группы "Довіра" Валерий Давыденко.

Инцидент произошел в Киеве на Большой Васильковской (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

По предварительной версии, нардеп совершил самоубийство. На месте работают правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от группы "Довіра" Валерий Давыденко был обнаружен с огнестрельным ранением 23 мая. По некоторым данным, тело обнаружила уборщица в его офисе.

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