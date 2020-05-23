Главная Новости
23 мая • обновлено в 21:27
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Киеве нашли застреленным надепа: первые кадры с места происшествия

16.6т
Читать материал на украинском

Появились первые кадры с места, где найден застреленным народный депутат от группы "Довіра" Валерий Давыденко.

Инцидент произошел в Киеве на Большой Васильковской (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Киеве нашли застреленным надепа: кадры с места происшествия

По предварительной версии, нардеп совершил самоубийство. На месте работают правоохранители.

В Киеве нашли застреленным надепа: кадры с места происшествия
В Киеве нашли застреленным надепа: кадры с места происшествия
В Киеве нашли застреленным надепа: кадры с места происшествия
В Киеве нашли застреленным надепа: кадры с места происшествия

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от группы "Довіра" Валерий Давыденко был обнаружен с огнестрельным ранением 23 мая. По некоторым данным, тело обнаружила уборщица в его офисе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Валерий Давыденко
Место
Украина Киев
Тег
депутат
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги