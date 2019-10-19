В Киберполицию назначили нового руководителя: кто он и чем известен

Глава Национальной полиции Игорь Клименко назначил нового главу Департамента киберполиции Украины. Им стал Александр Гринчак.

Об этом сообщается на официальном сайте украинской Киберполиции. Также уточняется, что первым заместителем Гринчака стал Сергей Крапива. Соответствующий указ был подписан 19 октября.

Александр Гринчак Киберполиция Украины

Новоназначенный глава Киберполиции уже заявил, что у него есть стратегия развития Департамента и концепция его формирования.

"Основным критерием для нас, во время формирования обновленного подразделения, остается высокий уровень профессионализма сотрудников. Уверен, вместе мы сможем усовершенствовать работу подразделения и вывести его на новый уровень предоставления государственных услуг", – заверил Гринчак.

Что известно об Александре Гринчаке

Александр Гринчак родился в 1978 году на Львовщине. В правоохранительной системе Украины начал работать в 1995 году.

Долгое время возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики, а позднее работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальной полиции сменился руководитель. Это произошло после громкого скандала вокруг экс-главы Нацполиции Сергея Князева.

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