Главная Новости
19 октября • обновлено в 20:14
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Киберполицию назначили нового руководителя: кто он и чем известен

627 Читать материал на украинском

Глава Национальной полиции Игорь Клименко назначил нового главу Департамента киберполиции Украины. Им стал Александр Гринчак.

Об этом сообщается на официальном сайте украинской Киберполиции. Также уточняется, что первым заместителем Гринчака стал Сергей Крапива. Соответствующий указ был подписан 19 октября.

Александр Гринчак

Александр Гринчак

Киберполиция Украины

Новоназначенный глава Киберполиции уже заявил, что у него есть стратегия развития Департамента и концепция его формирования.

Новости
Обворовывали учителей и врачей: за кражи с банковских счетов задержали 2 жителей Кривого Рога

"Основным критерием для нас, во время формирования обновленного подразделения, остается высокий уровень профессионализма сотрудников. Уверен, вместе мы сможем усовершенствовать работу подразделения и вывести его на новый уровень предоставления государственных услуг", – заверил Гринчак.

Что известно об Александре Гринчаке

Александр Гринчак родился в 1978 году на Львовщине. В правоохранительной системе Украины начал работать в 1995 году.

Долгое время возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики, а позднее работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальной полиции сменился руководитель. Это произошло после громкого скандала вокруг экс-главы Нацполиции Сергея Князева.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Александр Гринчак Игорь Клименко
Место
Украина
Теги
киберполиция Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel